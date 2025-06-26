Кроуфорд назвав вирішальний фактор для перемоги над Канело

Володар поясу WBA у першій середній вазі Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) вважає, що сила його ударів створить проблеми абсолютному чемпіону у другій середній вазі Саулю Альваресу (63-2-2, 39 KO).

Цитує боксера The Ring.

"Ми точно дізнаємося, чи отримаю удар, який мені доведеться витримати. Ось чому ми б’ємося. Йому теж доведеться витримувати мої удари. Я знаю, багато хто каже: "О, ну він витримав удари Геннадія Головкіна, він витримав Дмитра Бівола’", всі ці удари, всі ці бійці і все таке. Але я вірю в себе, я вірю у свою ударну силу і вірю, що правильний удар у правильний момент може завдати великої шкоди", – розповів Кроуфорд.

Бій Кроуфорд – Канело відбудеться 13 вересня у Лас-Вегасі. Пряма трансляція буде доступна на Netflix. Напередодні боксери провели другу битву поглядів. Також стало відомо, що на кону стоятиме спеціальний пояс The Ring.

Нагадаємо, Теренс Кроуфорд у серпні дебютував в першій середній вазі. Він у 12-раундовому поєдинку переміг узбекистанського боксера Ісраїла Мадрімова (10-1-1, 7 КО).

Раніше Теренс, оцінюючи майбутній бій, заявив, що непереможних боксерів не існує.