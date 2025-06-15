Чергова перемога нокаутом у першому раунді: австралієць Теремоана впевнено розібрався з непереможеним американцем
Перспективний австралійський супертяж Теремоана Теремоана (8-0, 8 КО) продовжив свій переможний шлях.
В андрекарді бою Гітчінс – Камбосос він нокаутував американця Аліма Вітфілда (9-1, 6 КО), який до цього двобою підходив з нулем у графі поразок.
Бокс
Теремоана Теремоана (Австралія) – Алім Вітфілд (США) TКО (1)
Австралієць швидко взяв бій під свій контроль. Результатом цього стало те, що йому вдалося затиснути не дуже повороткого опонента в кут.
Після серії ударів "хаммер" взяв коліно. Рефері вирішив не відкривати рахунок у зупинив бій.
Теремона вважається надією Австралії в цій ваговій категорії. Після виходу в профі він здобув 5 перемог нокаутом у першому раунді, інші три – у другому. Серед суперників був і українець Володимир Кацук. Його Теремоана здолав у грудні 2024 року. Українець був нокаутований у другому раунді.
27-річний боксер представляв свою країну на Олімпійських іграх у Парижі. У першому раунді він нокаутував у першому раунді українця Дмитра Ловчинського, а далі поступився узбеку Баходіру Жалолову, який вдруге поспіль потім здобув "золото".