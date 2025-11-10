Мбіллі може провести бій з Мунгуя

Тимчасовий чемпіон WBC у другій середній вазі Крістіан Мбіллі (29-0-1, 24 KO) та боксер другої середньої ваги Хайме Мунгуя (45-2, 35 КО) ведуть переговори про бій.

Про це повідомляє The Ring.

Поєдинок може відбутися у першому кварталі 2026 року.

Мбіллі у вересні провів захопливий бій проти Лестера Мартінеса, який завершився внічию роздільним рішенням суддів.

Нагадаємо, Мунгуя у травні взяв реванш у француза Бруно Сурасе. Після бою мексиканець здав позитивний тест на допінг, щоправда, у вересні його виправдали за даними звинуваченнями.

Напередодні повідомлялося, що британський надважковаговик Мозес Ітаума свій наступний бій проведе в січні. Його суперником стане американець Джермейн Франклін