Рейносо назвав потенційного суперника Канело

Едді Рейносо, тренер колишнього абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі Сауля Альвареса (63-3-2, 39 KO), заявив, що хотів би, аби наступним суперником його підопічного став чемпіон WBC Крістіан Мбіллі (29-0-1, 24 KO).

"Якби це залежало від мене, я б зупинився на Мбіллі", – зазначив Рейносо.

У формулюванні Мбіллі вказується як провідний внутрішній варіант, водночас залишаючи гнучкість для інших переговорів.

Мексиканська зірка боксу може повернутися на ринг 15 вересня 2026-го в Ер-Ріяді. У Альвареса все ще є багаторічний контракт з Riyadh Season, який завершиться у 2027 році.

Раніше повідомлялося, що Сауль вирішив пропустити бій у травні на національне мексиканське свято Сінко де Майо заради реваншу з Теренсом Кроуфордом, якому він поступився у вересні 2025-го.

Натомість Мбіллі востаннє проводив офіційний поєдинок 13 вересня 2025-го, коли розписав нічию з Лестером Мартінесом. Це протистояння відбулось в андеркарді двобою Альварес – Кроуфорд.