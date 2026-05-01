Інсайдер розкрив ім'я наступного суперника зіркового Канело

Чемпіон світу за версією WBC у другій середній вазі Крістіан Мбіллі (29-0-1, 24 KO) вийде у ринг проти колишнього абсолютного чемпіона у цьому ж дивізіоні Сауля Альвареса (63-3-2, 39 КО).

Авторитетний інсайдер зазначив, що бій відбудеться у вересні в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). В Альвареса все ще є багаторічний контракт з Riyadh Season, який завершиться у 2027 році.

Непереможений француз востаннє боксував в андеркарді головного бою вечора боксу Канело – Теренс Кроуфорд. Суперником Мбіллі став Лестер Мартінес. Крістіан несподівано не зміг перемогти опонента з Гватемали (нічия – 95:95, 93:37 та 96:94).

На початку 2026-го Мбіллі став повноцінним володарем чемпіонського поясу WBC у дургій середній вазі після того, як Кроуфорда позбавили поясу через несплату внеску.

Раніше повідомлялося, що Сауль вирішив пропустити двобій у травні на національне мексиканське свято Сінко де Майо заради реваншу з Кроуфордом. Але такий вчинок не був виправданий. Канело програв Теренсу, втративши абсолютне чемпіонство.

Цікаво, що тренер колишнього абсолюта Едді Рейносо також зупинив свій вибір на 31-річному боксеру з Франції, який має камерунське походження.