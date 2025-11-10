Ітаума проведе бій проти Франкліна у січні

Британський боксер надважкої ваги Мозес Ітаума (13-0, 11 КО) повернеться на ринг 24 січня 2026 року. Його суперником стане американський надважковаговик Джермейн Франклін (24-2, 15 КО).

Про це повідомляє Queensberry Promotions.

Поєдинок відбудеться у Манчестері та очолить турнір Magnificent 7, присвячений 45-річчю промоутерської діяльності Френка Воррена. Трансляцію події забезпечить DAZN.

Ітаума має вражаючу серію з дев'яти дострокових перемог поспіль, усі – у перших двох раундах. У своєму останньому бою в серпні в Ер-Ріяді він нокаутував Ділліана Вайта вже у першому раунді.

Франклін, своєю чергою, програв обидва свої поєдинки на британській землі – Ділліану Вайту та Ентоні Джошуа.

