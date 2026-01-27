WBC назвала нового чемпіона замість Кроуфорда

Французький боксер Крістіан Мбіллі (29-0-1, 24 KO) став чемпіоном WBC у другій середній вазі.

Про це повідомляє BoxingScene,

До цього поясом володів американський боксер Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО), проте його позбавили титулу через несплачені комісійні. Згодом сам боксер вирішив завершити кар'єру.

Спершу чемпіоном мав стати переможець бою Хамза Шираз – Крістіан Мбіллі. Проте 27 січня організація вирішила віддати пояс французу, який був тимчасовим чемпіоном.

"Я заслужив свій титул чемпіона світу завдяки наполегливій праці, дисципліні та заслугам. Я обіцяю подвоїти свої стандарти та інтенсивність – на тренуваннях і в кожному аспекті свого життя – щоб захистити його та нагадати всім, чому я на вершині", – прокоментував рішення WBC Мбіллі.

Зазначимо, що Мбіллі у серпні 2024-го переміг українця Сергія Дерев'янченка (16-6, 11 КО). У вересні 2025 він провів захопливий бій проти Лестера Мартінеса, який завершився внічию роздільним рішенням суддів.