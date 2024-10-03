Колишній суперник Дерев'янченка став обов'язковим претендентом на бій з Канело

Французький боксер Крістіан Мбіллі (28-0, 23 КО) став головним претендентом на бій проти Сауля Альвареса (62-2-2, 39 КО) за титул чемпіона світу за версією WBA.

Про це повідомляє Boxing Scene.

Нагадаємо, у серпні 29-річний Мбіллі зумів перемогти українця Сергія Дерев'янченка.

Варто зазначити, що у четвертому раунді через травму ліктя в Дерев’янченка "вимкнулася" ліва рука. Попри серйозне пошкодження, 38-річний українець продовжив бій. Всі три судді віддали перемогу Мбіллі — 100:90, 99:91, 98:92.

Попереднім суперником Канело був Едгар Берланга, який не мав шансів проти мексиканця.