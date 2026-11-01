Наче виграв свій перший титул: Канело поділився емоціями від перемоги над Мбіллі

Сауль Альварес (64-3-2, 39 KO) відреагував на перемогу над Крістіаном Мбіллі (29-1-1, 24 KO) у поєдинку за пояс WBC у другій середній вазі.

Його перші слова після тріумфу передає Ring Magazine.

"Це так важко пояснити. Це щось неймовірне, це відчуття. Наче виграв свій перший титул. Двадцять один рік як професіонал. Шістнадцять років тому я виграв свій перший пояс.

Тепер я знову здобув титул. Я так пишаюся своєю командою, яка зробила мене тим, ким я є. Людям, які зробили мене чемпіоном – велике спасибі за все", – сказав Альварес.