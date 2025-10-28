Зіткнення двох носорогів: Красюк – про бій Чісори з Вайтом

Олександр Красюк, колишній промоутер Олександра Усика, оцінив третій бій між Дереком Чісорою (36-13, 23 КО) та Ділліаном Вайтом (31-4, 21 КО).

Про це промоутер розповів у коментарі Boxing King Media.

"Це буде феєричне шоу! Я товаришую з Дереком, але також маю хороші стосунки з Вайтом. Це буде потужне зіткнення двох носорогів, справжніх надважковаговиків – двох сильних, зрілих чоловіків. Можливо, ми не побачимо багато швидкості у ринзі, але точно побачимо щось на кшталт бою середньовічних лицарів – з мечами, в обладунках, на конях. Це буде щось таке", – сказав він.

Також промоутер пригадав попередній бій Чісори проти Отто Валліна

"Я думав, що він виходив у ринг вже після нокауту. Але він знову здобув перемогу. Я пам’ятаю, як у дитинстві дивився фільми про бійців монахів, і там була техніка "п’яної мавпи". Чісора в останньому бою поводився, ніби п’яний, але бився. Ось така техніка була у Дерека Чісори", – сказав Красюк.

Бій Чісори та Вайта відбудеться 13 грудня. У попередніх двох поєдинках проти Ділліана Дерек поступався.

Нагадаємо, останній свій бій ветеран провів у лютому 2025 року, коли відправив у нокаут Отто Валліна. Вайт у серпні поступився Мозесу Ітаумі.