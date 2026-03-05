Не може бути повністю об'єктивним щодо себе: Красюк застеріг Усика від помилки наприкінці кар'єри

Олександр Красюк висловився про завершальний етап кар'єри Олександра Усика.

Він це зробив в інтерв'ю на ютуб-каналі ТАЙК МАЙСОН.

Промоутер поділився думками, чи не настав для об'єднаного чемпіона світу момент, коли той втомився від боксу. Він вважає, що це йому мають підказати члени команди, адже самому іноді важко бути об'єктивним.

"Мені здається, що сам Усик поки не цього не розуміє. Це як водій за кермом: він керує машиною, але не бачить її збоку – не може оцінити ні колір, ні загальну картину. З боку це завжди видно краще. Саме тому велику роль відіграє команда – люди, які радять і підказують. Вони мають аналізувати ситуацію, як штурман у гонках, який попереджає про поворот чи потребу додати швидкість. Усик не може бути повністю об'єктивним щодо себе, тому рішення залежатиме від тих, хто поруч. Якщо це фахові люди з досвідом і холодною головою – поради будуть зваженими. Якщо ж у пріоритеті лише гроші, тоді існує ризик помилки", – сказав Красюк.

Зазначимо, що свій наступний поєдинок Усик проведе 23 травня в єгипетській Гізі. Його суперником буде легендарний кікбоксер Ріко Верховен.

Напередодні Пол Маліньяджі розкритикував українця за вибір опонента. Він не виключає можливості, що бій проти нідерландця стане останнім у кар'єрі Усика.