Ковальчук з перемоги розпочала кваліфікаційний турнір на Олімпіаду

Українська боксерка Анастасія Ковальчук (54 кг) успішно розпочала другий світовий кваліфікаційний турнір до Олімпійських ігор в Парижі, який триває у Бангкоку (Таїланд).

У першому поєдинку українка здолала Іслем Ферчічі з Тунісу. Зазначимо, що саме від туніски Ковальчук поступилась на олімпійському турнірі в Італії.

На турнірі розіграється від 25 до 28 перепусток на Олімпіаду в чоловіків та від 20 до 23 у жінок.

Напередодні Юрій Захарєєв одноголосним рішенням суддів переміг Александра Трофімчука з Литви, а Ярослав Харциз у поєдинку з чотирма нокдаунами здолав Якобі Обайдуллу з Афганістану.

Змагання триватимуть до 2 червня.