Захарєєв переміг литовця в олімпійській кваліфікації

Український боксер Юрій Захарєєв (71 кг) здобув перемогу в другому поєдинку кваліфікаційного турніру до Олімпійських ігор в Парижі, який триває у Бангкоку (Таїланд).

Українець одноголосним рішенням суддів переміг Александра Трофімчука з Литви.

Нагадаємо, Захарєєв розпочав турнір з дострокової перемоги над представником Маврикія Мервена Клайра. Під час двобою Юрій наніс супернику розсічення і судді змушені були припинили бій.

Змагання триватимуть до 2 червня.

Напередодні свою першу перемогу на турнірі здобув Айдер Абдураімов.