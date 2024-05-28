Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Захарєєв переміг литовця в олімпійській кваліфікації

Олександр Булава — 28 травня, 16:36
Захарєєв переміг литовця в олімпійській кваліфікації

Український боксер Юрій Захарєєв (71 кг) здобув перемогу в другому поєдинку кваліфікаційного турніру до Олімпійських ігор в Парижі, який триває у Бангкоку (Таїланд).

Українець одноголосним рішенням суддів переміг Александра Трофімчука з Литви.

Нагадаємо, Захарєєв розпочав турнір з дострокової перемоги над представником Маврикія Мервена Клайра. Під час двобою Юрій наніс супернику розсічення і судді змушені були припинили бій.

Змагання триватимуть до 2 червня.

Напередодні свою першу перемогу на турнірі здобув Айдер Абдураімов.

Юрій Захарєєв

Юрій Захарєєв

Захарєєв здобув дострокову перемогу на старті кваліфікаційного турніру на Олімпіаду-2024
Перемога Захарєєва у 1/32 фіналу та інші результати українців на турнірі в Італії
Українські боксери програли поєдинки 1/8 фіналу Європейських ігор
Захарєєв вийшов у фінал турніру у Литві
Захарєєв переміг Молодана на турнірі у Литві

Останні новини