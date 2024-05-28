Захарєєв переміг литовця в олімпійській кваліфікації
Український боксер Юрій Захарєєв (71 кг) здобув перемогу в другому поєдинку кваліфікаційного турніру до Олімпійських ігор в Парижі, який триває у Бангкоку (Таїланд).
Українець одноголосним рішенням суддів переміг Александра Трофімчука з Литви.
Нагадаємо, Захарєєв розпочав турнір з дострокової перемоги над представником Маврикія Мервена Клайра. Під час двобою Юрій наніс супернику розсічення і судді змушені були припинили бій.
Змагання триватимуть до 2 червня.
Напередодні свою першу перемогу на турнірі здобув Айдер Абдураімов.