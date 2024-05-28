Харциз здобув ефектну перемогу на Олімпійському турнірі

Український боксер Ярослав Харциз (63,5 кг) здобув чергову перемогу на другому світовому кваліфікаційному турнірі до Олімпійських ігор в Парижі, який триває у Бангкоку (Таїланд).

У другому поєдинку українець здолав Якобі Обайдуллу з Афганістану. Під час двобою Харциз чотири рази відправляв суперника в нокдаун.

Нагадаємо, Ярослав розпочав турнір з перемоги над Самуелем Контрерасом з Сальвадору.

Напередодні Юрій Захарєєв одноголосним рішенням суддів переміг Александра Трофімчука з Литви.

Змагання триватимуть до 2 червня.