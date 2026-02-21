Бенн приєднався до Zuffa Boxing

Zuffa Boxing оголосила про підписання британського боксера напівсередньої ваги Конора Бенна (23-1, 14 KO).

Про це повідомляє пресслужба промоушена.

До цього британський боксер співпрацював з компанією Matchroom Boxing Едді Гірна.

"Передусім хочу подякувати Едді та всій команді Matchroom за все, що вони зробили для мене за останнє десятиліття.

Від наставництва, коли я лише ставав професіоналом, і до головних подій на стадіонних шоу. Вони були зі мною не тільки в найяскравіші моменти, а й стояли зі мною пліч-о-пліч у важкі часи.

Це була подорож, яка перевершила всі наші очікування, і я завжди буду щиро вдячний їм за їхню віру та підтримку, але Zuffa Boxing запропонували мені можливість, від якої я просто не міг відмовитися.

Я б хотів, щоб Едді й надалі залишався частиною моєї команди, а наша співпраця розвивалася у цьому новому розділі.

Я хочу знакових боїв, найбільших шоу та найбільших арен. Я не боюся нікого в будь-якій вазі й готовий дати фанатам ті поєдинки, яких вони вимагають. Я у своєму праймі, і разом у нас сміливі та амбітні плани", – написав Бенн у соцмережі "Х".