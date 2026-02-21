Бенн приєднався до Zuffa Boxing
Zuffa Boxing оголосила про підписання британського боксера напівсередньої ваги Конора Бенна (23-1, 14 KO).
Про це повідомляє пресслужба промоушена.
До цього британський боксер співпрацював з компанією Matchroom Boxing Едді Гірна.
"Передусім хочу подякувати Едді та всій команді Matchroom за все, що вони зробили для мене за останнє десятиліття.
Від наставництва, коли я лише ставав професіоналом, і до головних подій на стадіонних шоу. Вони були зі мною не тільки в найяскравіші моменти, а й стояли зі мною пліч-о-пліч у важкі часи.
Це була подорож, яка перевершила всі наші очікування, і я завжди буду щиро вдячний їм за їхню віру та підтримку, але Zuffa Boxing запропонували мені можливість, від якої я просто не міг відмовитися.
Я б хотів, щоб Едді й надалі залишався частиною моєї команди, а наша співпраця розвивалася у цьому новому розділі.
Я хочу знакових боїв, найбільших шоу та найбільших арен. Я не боюся нікого в будь-якій вазі й готовий дати фанатам ті поєдинки, яких вони вимагають. Я у своєму праймі, і разом у нас сміливі та амбітні плани", – написав Бенн у соцмережі "Х".
Нагадаємо, 15 листопада Бенн здобув перемогу одноголосним рішенням суддів над Крісом Юбенком-молодшим. Після цього WBC призначила Конора обовʼязковим претендентом на титул напівсередньої ваги, яким наразі володіє Маріо Барріос.
Зазначимо, що Zuffa Boxing є спільним проєктом, який створений TKO Boxing Promotions та Sela. До керівництва входять Дейна Вайт, голова Генерального управління з питань дозвілля Королівства Саудівська Аравія Туркі Аль аш-Шейх, генеральний директор і CEO Sela доктор Ракан Алхарті, а також президент WWE Нік Хан.
Напередодні промоушен представив перший пояс організації.