Бенн підписав нову угоду з Zuffa Boxing

Британський боксер першої напівсередньої ваги Конор Бенн (24-1, 14 KO) підписав нову угоду з Zuffa Boxing.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Деталі не розголошуються. Попередня угода боксера з Zuffa була розрахована на один бій.

Напередодні Бенн у 10-раундовому поєдинку здобув перемогу над Реджисом Прогрейсом одноголосним рішенням суддів.

Нагадаємо, що Zuffa Boxing є спільним проєктом, який створений TKO Boxing Promotions та Sela. До керівництва входять Дейна Вайт, голова Генерального управління з питань дозвілля Королівства Саудівська Аравія Туркі Аль аш-Шейх, генеральний директор і CEO Sela доктор Ракан Алхарті та президент WWE Нік Хан.

Раніше була інформація, що чемпіон WBC у напівсередній вазі Раян Гарсія та Конор Бенн просунулися в переговорах щодо проведення поєдинку.