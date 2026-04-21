Чемпіон Бокс

Бенн: Zuffa виведе мене на рівень світової суперзірки

Олександр Булава — 21 квітня 2026, 23:39
Британський боксер першої напівсередньої ваги Конор Бенн (24-1, 14 KO) пояснив важливість нової угоди з Zuffa Boxing.

Його слова передає The Ring.

"Якщо подивитися на те, що вони роблять для боксу, і на історію UFC та WWE, то вони мають неймовірну підтримку, і вони знають, що роблять у бойових видах спорту. Ви бачите всю мою команду – Zuffa, моє близьке оточення, яке допомогло мені досягти нинішніх висот.

Я можу їм пообіцяти та гарантувати, що я викладуся на всі 100 відсотків, і очікую того ж від них. І Zuffa зробить це. Вони зробили все можливе за той короткий час, що я з ними, і я вірю, що вони виведуть мене на рівень світової суперзірки.

Це справжнє благословення – бути в такому положенні, бо прямо зараз я – найбажаніший суперник в Америці. Тож кожен може "отримати своє", якщо Раян Гарсія не прийме бій. Я знаю, що він багато говорить, але є чимало бійців, які лише базікають, але справа не доходить до підписання контракту. Тому ми намагаємося організувати цей бій", – сказав боксер.

Напередодні Бенн у 10-раундовому поєдинку здобув перемогу над Реджисом Прогрейсом одноголосним рішенням суддів.

Раніше була інформація, що чемпіон WBC у напівсередній вазі Раян Гарсія та Конор Бенн просунулися в переговорах щодо проведення поєдинку.

