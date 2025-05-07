Бенн анонсував дату реваншу з Юбенком-молодшим

Британець Конор Бенн (23-1, 14 KO) заявив, що його реванш з чемпіоном IBO у середній вазі Крісом Юбенком-молодшим (35-3, 25 КО) відбудеться у вересні.

Про це він розповів у коментарі The Ariel Helwani Show

"Кріс був набагато більший. Дивлячись хайлайти, думаєш: "О, Юбенк набагато більший. Він справді значно більший за мене", але ж я – напівсередньоваговик.

Наскільки мені відомо, контракти на реванш уже підписані. Чув, що бій планується на вересень. Можливо, на стадіоні "Тоттенгема" або "Вемблі", – сказав Бенн.