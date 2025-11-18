Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Твоя голова наступна: Бенн кинув виклик скандальному американцю

Микола Дендак — 18 листопада 2025, 12:16
Твоя голова наступна: Бенн кинув виклик скандальному американцю
Кріс Юбенк-молодший – Конор Бенн
Getty images

Британський боксер першої середньої ваги Конор Бенн (24-1, 14 KO) кинув виклик американському боксеру напівсередньої ваги Раяну Гарсії (24-2, 20 КО).

Про це він написав у Х.

"Твоя голова наступна. Можемо провести бій тут, на стадіоні у Великій Британії. Я той, хто приносить гроші. Приходь і забери їх", – сказав Бенн.

Зауважимо, що 15 листопада Бенн здобув перемогу одноголосним рішенням суддів над Крісом Юбенком-молодшим. Нагадаємо, наприкінці травня одноголосним рішенням суддів переміг Кріс Юбенк.

Востаннє Раян виходив у ринг у травні 2025 року. Тоді він одноголосним рішенням суддів поступився Роландо Ромеро. Нещодавно світова боксерська рада (WBC) офіційно скасувала дискваліфікацію американського боксера.

Раян Гарсія Конор Бенн

Конор Бенн

Впевнений реванш на очах зірок: огляд бою Бенн – Юбенк
Два нокдауни в останньому раунді: Бенн і Юбенк влаштували реванш у Лондоні
Гірн назвав переможця реваншу між Бенном та Юбенком
Бенн та Юбенк-молодший провели фінальну битву поглядів
Мінімальна різниця: Бенн переважив Юбенка-молодшого напередодні бою

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік