Твоя голова наступна: Бенн кинув виклик скандальному американцю

Британський боксер першої середньої ваги Конор Бенн (24-1, 14 KO) кинув виклик американському боксеру напівсередньої ваги Раяну Гарсії (24-2, 20 КО).

Про це він написав у Х.

"Твоя голова наступна. Можемо провести бій тут, на стадіоні у Великій Британії. Я той, хто приносить гроші. Приходь і забери їх", – сказав Бенн.

Зауважимо, що 15 листопада Бенн здобув перемогу одноголосним рішенням суддів над Крісом Юбенком-молодшим. Нагадаємо, наприкінці травня одноголосним рішенням суддів переміг Кріс Юбенк.

Востаннє Раян виходив у ринг у травні 2025 року. Тоді він одноголосним рішенням суддів поступився Роландо Ромеро. Нещодавно світова боксерська рада (WBC) офіційно скасувала дискваліфікацію американського боксера.