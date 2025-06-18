Тренер Сіренка: Ми не мали бажання проводити бій проти Новицького, він не того рівня

Тренер українського боксера надважкої ваги Владислава Сіренка (22-0, 19 КО) Олександр Корх повідомив, що вони дізналися про бій проти Андрія Новицького (15-0, 11 КО) постфактум.

Його слова передає vRINGe.

"Розмови про бій із Новицьким йшли ще до пропозиції щодо Вайта. Чесно кажучи, у нас не було особливого бажання проводити цей бій. До цього обговорювалися імена серйознішого рівня – Аделейє, Аджагба, Хуні, Вайт, Хантер та інші. Це бійці з обойми топів або біля топів світового хевівейту. Новицький до цього рівня не дотягував.

Але після того, як зірвався бій із Вайтом – а це, скажу прямо, стало для нас серйозним розчаруванням – тема Новицького знову спливла. Влад перебуває на контракті у Queensberry, і про бій із Новицьким ми дізналися вже постфактум", – сказав Корх.

Бій між українськими важковаговиками відбудеться 19 липня в андеркарді реваншу між чемпіоном WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 KO).

Нагадаємо, в межах вечора боксу 19 липня свій бій проведе ще один український боксер – володар титулів IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі Даніель Лапін (11-0, 4 КО).