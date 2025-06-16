Сіренко – Новицькому: Твій максимум – це обласні змагання, ми з різних боксерських реальностей
Український надважковаговик Владислав Сіренко (22-0, 19 КО) різко відреагував на заяву Андрія Новицького (15-0, 11 КО), що бій між ними відбудеться завдяки його волі.
Цитує Сіренка RUTHLESS FIGHTERS.
"Андрію, якщо ти вже вирішив публічно згадати мою аматорську кар’єру, то варто триматись фактів. У мене була справді успішна аматорська школа.
Я боксував на міжнародному рівні, зустрічався з суперниками, яких ти, скажу відверто, навряд чи поки що зустрічав у своїй кар’єрі. У той час, коли я представляв країну на великих турнірах, ти виступав максимум на рівні обласних змагань. Ми просто з різних боксерських реальностей.
Станом на 15 травня у мене був підписаний контракт на поєдинок із Ділліаном Вайтом. Це боксер зі світовим ім’ям у боксі. Тому думати, що я відмовився від поєдинком з Вайтом, аби погодитись на бій з тобою – м’яко кажучи, безглуздо. Насправді все навпаки.
Тож, давай начистоту: насправді це ти отримав можливість вийти на один із найгучніших вечорів року – в андеркарді Усик – Дюбуа. І отримав ти її саме завдяки тому, що твій суперник – Владислав Сіренко. Це факт. Я не звик багато говорити перед боєм. Але якщо вже почався публічний діалог – давай його вести чесно", – сказав Сіренко.
Бій між українськими важковаговиками відбудеться 19 липня в андеркарді реваншу між чемпіоном WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 KO).
Нагадаємо, в межах вечора боксу 19 липня свій бій проведе ще один український боксер – володар титулів IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі Даніель Лапін (11-0, 4 КО).