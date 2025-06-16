Сіренко – Новицькому: Твій максимум – це обласні змагання, ми з різних боксерських реальностей

Український надважковаговик Владислав Сіренко (22-0, 19 КО) різко відреагував на заяву Андрія Новицького (15-0, 11 КО), що бій між ними відбудеться завдяки його волі.

Цитує Сіренка RUTHLESS FIGHTERS.

"Андрію, якщо ти вже вирішив публічно згадати мою аматорську кар’єру, то варто триматись фактів. У мене була справді успішна аматорська школа.

Я боксував на міжнародному рівні, зустрічався з суперниками, яких ти, скажу відверто, навряд чи поки що зустрічав у своїй кар’єрі. У той час, коли я представляв країну на великих турнірах, ти виступав максимум на рівні обласних змагань. Ми просто з різних боксерських реальностей.

Станом на 15 травня у мене був підписаний контракт на поєдинок із Ділліаном Вайтом. Це боксер зі світовим ім’ям у боксі. Тому думати, що я відмовився від поєдинком з Вайтом, аби погодитись на бій з тобою – м’яко кажучи, безглуздо. Насправді все навпаки.

Тож, давай начистоту: насправді це ти отримав можливість вийти на один із найгучніших вечорів року – в андеркарді Усик – Дюбуа. І отримав ти її саме завдяки тому, що твій суперник – Владислав Сіренко. Це факт. Я не звик багато говорити перед боєм. Але якщо вже почався публічний діалог – давай його вести чесно", – сказав Сіренко.