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Екстренер Дюбуа назвав ключовий фактор у реванші з Усиком

Олександр Булава — 19 червня 2025, 22:47
Екстренер Дюбуа назвав ключовий фактор у реванші з Усиком
Усик та Дюбуа
Getty Images

Британський тренер Шейн Макгіган оцінив другий поєдинок Олександра Усика (23-0, 14 KO) та Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO).

Про це фахівець розповів у коментарі Pro Boxing Fans.

Колишній тренер британця вважає, що вирішальним фактором для перемоги у поєдинку стане темп боксерів.

"Я думаю, Даніель зараз у набагато кращій формі. Він точно не сприйняв попередній бій як поразку, що насправді чудово. Він просто ніби відклав це у своїй голові таким чином, що мав виграти бій. І у нього зараз чудовий хід – Міллер, Хргович, Джошуа.

Але я впевнений, що після 4−5 раундів, коли він буде працювати в такому темпі, в якому він не любить… Адже Хргович прискорював темп, Джошуа прискорював темп, Міллер змушував його працювати у своєму темпі, але потім Даніель переломив поєдинок.

Але Усик б'ється в зовсім іншому темпі. Так що вважаю, що все зведеться до темпу. Це найголовніша річ, яка вимикає твій розум. І коли ти будеш постійно пропускати, ти просто будеш дозволяти перемозі вислизати від тебе", – заявив Макгіган.

Нагадаємо, поєдинок Усик – Дюбуа 2 пройде у Лондоні 19 липня.

Перший двобій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді Олександр здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Раніше своїм прогнозом на поєдинок поділився ексчемпіон світу Тоні Беллью.

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