Колишній чемпіон світу: Усик здивував Ф'юрі під час першого бою

Колишній чемпіон світу в крузервейті Тоні Белью (30-1-3, 20 КО) не зміг назвати фаворита реваншу Усик – Ф'юрі. Він відзначив, що українець здивував Тайсона у першому поєдинку, але тепер це буде зробити складніше.

Його слова цитує TalkSport.

"Усик не зможе цього повторити у реванші з Ф'юрі. Він більше не зможе давити та знущатися з Тайсона. Ф'юрі тоді був здивований діями Усика і не знав що роботи, цього більше не буде. Нас чекає чудовий реванш, велика шахова партія. Зустрінуться два майстри своєї справи. Нехай переможе сильніший", – сказав Белью.

Зазначимо, що Тоні Белью проводив бій з Олександром Усиком. Він пройшов у листопаді 2018 року. Українець зумів нокаутувати суперника у 8 раунді.

Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

Нагадаємо, бій Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.