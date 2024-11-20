Камбосос: Навіть якщо Тайсон буде битися у 80 років, то всі будуть дивитися його поєдинок

Австралійський боксер Джордж Камбосос (21-3, 10 КО) вважає, що поєдинок між Джейком Полом (11-1, 7 КО) та Майком Тайсоном – це чудова подія для боксу.

Його слова цитує Sporting News Australia.

"Я особисто знаю Джейка Пола. Я постійно спілкуюся з ним в Instagram. Він бізнесмен, він розумний. Джейк знає, що він робить. Знову ж таки, Пол серйозно до цього ставиться, але він знав, що робить у бою з Тайсоном.

Майк - легенда. Навіть якщо він битиметься у 80 років, люди все одно це подивляться. Це Майк Тайсон, жива легенда.



Я вважаю, що це було здорово, відмінно для боксу. Люди кажуть, що це було глузування або цирк. Можете так говорити, у кожного є своя думка, але я так не думаю", – сказав Камбосос.