Екссуперник Пакьяо та Спенса похвалив Богачука та Мадрімова за рішення провести бій

Колишній чемпіон світу в напівсередній вазі Кріс Алджієрі (25-4, 9 КО) похвалив українця Сергія Богачука та узбекистанця Ісраїла Мадрімова за те, що вони погодилися провести бій.

Його слова цитує BoxingNews24.

"Мені це подобається. Я вважаю, що для боксу це крок у правильному напрямку. Ми уникаємо уявлення, що успішним у цьому спорті може бути лише непереможений боєць.

У нас два хлопці, які не захищають свій нулик, у них обох є поразки. Але слухайте, отримати дві поразки поспіль – це справді б'є по твоїй кар'єрі. Ці хлопці реально йдуть на великий ризик, застрибуючи відразу ж на ще один великий бій. Адже хтось з них програє. Дві поразки поспіль – після такого важко буде повернутись.

Я думаю, у цьому бою, якщо ці хлопці добре виступатимуть та покажуть гарне шоу, ми їх ще побачимо", – сказав Алджієрі.