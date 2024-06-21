Белью: Джошуа в усьому кращий за Дюбуа

Колишній чемпіон світу з боксу Тоні Белью вважає, що тимчасовий чемпіон IBF у суперважкій вазі Даніель Дюбуа (21-2, 20 КО) поступається по всім показникам Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО).

Слова Белью передає видання LuckyBlockCoin.

"Ей Джей технічно кращий за нього. Він більш рухливий, ніж Дюбуа. Він швидший за нього. Він б'є сильніше за нього. Усе, що вміє Даніель Дюбуа, Ей Джей робить трохи краще. І у нього також є захист. Якщо Джошуа вийде на ринг з таким же настроєм, з яким він вийшов проти Френсіса Нганну, все закінчиться за два раунди. Я не бачу іншого результату", — сказав Белью.

Нагадаємо, Джошуа у своєму останньому поєдинку брутально розібрався з ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну. Десятираундовий двобій достроково завершився у другому раунді.

Нещодавно повідомлялося, що команди Джошуа та Дюбуа працюють над організацією бою.