Прогноз редакції Чемпіона на бій Усик – Ф'юрі

Уже через кілька годин у Саудівській Аравії розпочнеться головний бій року – Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі визначать абсолютного чемпіона світу у важкій вазі.

Редакція Чемпіона та УП також вирішила зробити свій прогноз на підсумок бою. Переважна більшість журналістів нашого сайту упевнена в перемозі українського боксера, але не всі...

Андрій Твердохліб

Я не розділяю надто оптимістичних прогнозів українців. Так, Усик у роботі на ногах знаходиться на іншій планеті, проте британець досить швидкий на руках, попри свої габарити. Ф'юрі – класний (найкращий у дивізіоні) боксер, і, мені здається, його габарити помножені на кострубату техніку виявляться не під силу українцю.

Упевнений, що бійці пройдуть всю дистанцію, а перемога залишиться за британським боксером.

Максим Розенко

Перемога Усика роздільним рішенням суддів.

Станіслав Лисак

Бій Усик — Ф’юрі для мене — це вагання між тим до чого прислухатися, серця чи голови. Усе говорить про те, що Олександр має програти, однак так здавалося в багатьох протистояннях українця в хевівейті. Габарити Ф’юрі жахають, однак усі помітили, як сильно схуд Тайсон після бою з Нганну. Буду вірити, що новий підхід до підготовки британця не спрацює.

Перемога Усика за очками.

Владислав Уткін

Я вважаю, що спрогнозувати переможця цього поєдинку майже неможливо, розцінюю шанси боксерів як 50 на 50. У кожного бійця є свої сильні сторони, які можуть схилити шальки терезів на чиюсь користь. Однак, думаю, що швидкі ноги та унікальний стиль Усика візьмуть гору над досвідом та антропометричною перевагою Ф’юрі. Попередній бій Тайсона проти Нганну показав проблеми, які можуть виникнути у британця в поєдинках із нестандартними суперниками. Буду вірити, що команда Усика підготовила сюрпризи, до яких "Циганський король" не буде неготовий. Тому, я віддам мінімальну перевагу українцю.

Мій прогноз — перемога Усика за очками.

Соломія Романчук

Складно визначити переможця, адже хитрун Фʼюрі може вигадати будь-що, проте, ми спостерігаємо, з яким спокоєм Усик приймає усі його витівки. Думаю, на рингу йому вдасться так само впевнено себе поводити. Сподіваюся, що ці психологічні прийоми Тайсона, Усик зуміє приглушити потужними ударами. Мій прогноз, який може прозвучати доволі гучно, але, ми знаємо, хто такі українці та на що вони здатні.

Перемога Олександра нокаутом у 9-10 раунді.

Микола Дендак

Я пам’ятаю як в моєму оточені не вірили в перемогу Усика над Джошуа, але він виграв. Зараз вже думки людей довкола розділилися приблизно порівну. Я далеко не впевнений в тому, що звитягу святкуватиме саме українець, адже Фʼюрі, на мою думку, є фаворитом бою. Проте, з огляду на минулі звитяги Олександра, все ж ризикну припустити, що переможе саме він (мабуть, прислухаюсь до емоцій). Єдине в чому я впевнений, що все вирішуватимуть судді.

Перемога Усика

Максим Салівон

"Кролик", чи то пак, "Кіт", проти "Циганського короля". За цими голосними прізвиськами ховається ще й неабияка майстерність. На перший погляд, в британця нібито більше переваг. Проте відзначу одну якість українця, яка, на мою думку, буде вирішальною в сенсі визначення переможця бою. Усик "розумніший" за Ф'юрі. Ні, про рівень інтелекту двох атлетів говорити не беруся — мова саме про навички та вміння обох як боксерів. Олександр виглядає більш гнучким, здатним пристосовуватися, знаходити оптимальне рішення. Це й має стати тим рушієм, який дозволить компенсувати "відставання" у габаритах.

Перемога Усика. Технічним нокаутом.

Олександр Булава

Не зрозуміло, що буде робити Усик з габаритами Ф'юрі, якщо він зможе скоротити дистанцію, тоді його шанси на перемогу зростуть. Оскільки через свою швидкість буде завдавати більше ударів.

Британець буде старатися тримати на відстані українця. Фактично йому потрібно не дозволити Олександру наблизитися до себе.

Результат - перемога Ф'юрі роздільним рішенням суддів.

Ігор Чернявський

Я дуже детально спостерігав за шляхом до майбутнього мегафайту з погляду психології. Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик – боксери світового класу, але в плані холоднокровності та стабільності українцю рівних немає.

Тож, по-перше, вірю що поєдинок пройде всю дистанцію, а Усик здобуде перемогу за очками. Можливо, навіть роздільним рішенням суддів.