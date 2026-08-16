Чарльз розкрив плани Дюбуа: У найближчі кілька років зможе стати об'єднаним чемпіоном

Дон Чарльз, тренер Даніеля Дюбуа (23-3, 22 КО), розповів, що метою британського боксера є здобуття звання абсолютного чемпіона світу у гевівейті.

Його слова передає BoxNation.

Наставник "Динаміта" пригадав, що його підопічний вже претендував на статус абсолюта, але не зміг здолати Олександра Усика. Водночас Чарльз із оптимізмом дивиться у майбутнє.

"Це мета. Це завдання. Він вже мав один шанс стати абсолютним чемпіоном. Ми не досягли успіху в бою проти Усика, тож він вже намагався це зробити. Наша мета – рухатися від бою до бою. Якщо наступним буде Фабіо, перемогти його й зберегти свій титул, а наш промоутер Френк Воррен має чіткий план, завдяки якому Даніель у найближчі кілька років зможе стати об'єднаним чемпіоном, а потім потенційно отримати можливість вдруге поборотися за звання абсолютного чемпіона", – заявив Чарльз.

Раніше повідомлялося, що попереду у Дюбуа реванш проти Фабіо Вордлі. Авторитетний журнал The Ring вже зазначав, що другий двобій між супертяжами може відбутися 17 жовтня 2026 року, а прийме зустріч арена "Co-op Live" у Манчестері.

Нагадаємо, що у першому бою (9 травня 2026 року) Дюбуа здолав Вордлі технічним нокаутом в 11-му раунді, хоча перед цим "Динаміт" двічі побував у нокдауні – у першому та третьому раунді. Вже 15 травня стало відомо, що Фабіо активував опцію реваншу.

Цікаво, що колишній чемпіон світу Пол Маліньяджі вважає, що Вордлі потрібно спершу провести проміжний двобій, аби добре підготуватися до ще одного поєдинку проти Дюбуа.

А от британський тренер Дейв Колдвелл переконаний, що Фабіо не потрібно проводити реванш проти Даніеля до кінця 2026-го.