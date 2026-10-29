Лише один із кроків до моєї великої мрії: Макогоненко – про свою перемогу на ЧС-2026

Кіра Макогоненко (1-0, 0 КО) розповіла, що за її перемогою на чемпіонаті світу-2026 стоїть довгий та непростий шлях, роки праці, випробувань, невдач, успіхів, боротьби та віри.

Молода боксерка висловилася про свій тріумф в Інстаграмі.

"Для мене ця перемога, більше, ніж особисте досягнення. Це велика честь – представляти свою країну, піднімати наш прапор та слухати, як лунає наш гімн. Я щаслива, що можу прославляти Україну своїми перемогами! Особливо в такий непростий час. Цю перемогу я присвячую своєму татові, своїй родині та Україні. Дякую кожному, хто вірив у мене, підтримував і був поруч. Це лише один із кроків до моєї великої мрії", – написала Кіра.

Також Макогоненко подякувала Богу, а також команді та рідним за підтримку.

"Звичайно, безмежна вдячність нашим захисникам і захисницям за можливість жити, тренуватися, змагатися та представляти Україну на світовій арені. Дякую вам!" – додала чемпіонка світу-2026.

Нагадаємо, що українка тріумфувала у категорії до 57 кг U-19. У фіналі турніру, який відбувався у чорногорській Будві, Макогоненко перемогла суперницю Китаю Сіруй Ян з рахунком 4:1 згідно із записками суддів.

У квітні 2026-го вона стала чемпіонкою України у ваговій категорії 54 кг. У фіналі турніру боксерка здолала Дар'ю Лягоцьку.

Нещодавно Кіра виграла свій дебютний поєдинок у професійному боксі. У межах вечора боксу Usyk 17 Promotions Rising Stars, який відбувся 21 березня, вона одноголосним рішенням суддів перемогла свою землячку Поліну Довгінку.