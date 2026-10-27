Макогоненко – чемпіонка світу з боксу U-19

Українка Кіра Макогоненко стала чемпіонкою світу з боксу в категорії до 57 кг U-19.

У фіналі турніру, який відбувався у чорногорській Будві, спортсменка перемогла представницю Китаю Сіруй Ян з рахунком 4:1 згідно із записками суддів.

Нагадаємо, у півфіналі 18-річна українка перемогла італійку, чемпіонку Європи U-17 Кесію Реале. Судді віддали Макогоненко перемогу з рахунком 3:1 (за підсумками трьох раундів).

Раніше у чвертьфіналі турніру Кіра упевнено здолавши представницю Венесуели Єнірі Кастільйо одноголосним рішенням суддів.

У квітні Макогоненко стала чемпіонкою України у ваговій категорії 54 кг. У фіналі турніру боксерка здолала Дарʼю Лягоцьку.

Нещодавно Кіра (1-0, 0 КО) виграла свій дебютний поєдинок у професійному боксі. У межах вечора боксу Usyk 17 Promotions Rising Stars, який відбувся 21 березня, вона одноголосним рішенням суддів перемогла свою землячку Поліну Довгінку (0-2, 0 КО).