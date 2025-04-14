Він занадто маленький: Кейшон – про бій проти Де Лос Сантоса

Чемпіон з боксу за версією WBO в легкій вазі Кейшон Девіс (13-0, 9 КО) оцінив свого наступного суперника Едвіна Де Лос Сантоса (16-2, 14 KO.

Цитує боксера The Ring.

"Братан підписав контракт. Добре, я знаю, скільки буде часу, коли я повернусь. Він типу, 5 футів 3 дюйми, або щось таке. Він занадто маленький", – розповів Девіс.

Їх бій відбудеться 7 червня в Норфолку, штат Вірджинія, США

Нагадаємо, 15 лютого Кейшон брутально нокаутував українця Дениса Берінчика та завоював титул WBO. Після цього Девіс говорив, що готовий вийти на ринг проти Джервонти Девіса. Також Кейшон звертався до іншого українця Василя Ломаченка, оскільки з ним також він хотів би помірятися силами.

Де Лос Сантос останній бій провів у листопаді 2023 року, коли поступився Шакуру Стівенсону. До цього 25-річний домініканець переміг нокаутом у третьому раунді Хосе Валенсуелу та рішенням суддів здолав Джозефом Адорно.