Американський боксер спрогнозував майбутнє Ломаченка
Василь Ломаченко
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Американський боксер легкої ваги Кейшон Девіс (11−0, 7 КО) вважає, що чемпіон IBF та IBO Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) завершить кар'єру після наступного поєдинку.
Про це боксер розповів у коментарі Fight Hub TV.
"Мені здається, що Ломаченко, можливо, проведе ще один бій, а потім завершить кар'єру. Сподіваюся, він вибере мене для бою.
Кого б він не вибрав, я майже впевнений, що після цього він завершить кар'єру. Якщо він вибере мене, це буде чудово. Я проведу бій з ним і отримаю титул IBF.
Але якщо він цього не зробить, я думаю, що він виграє свій бій і піде з боксу, а я проведу бій за вакантний титул IBF", — сказав Девіс
Наступний бій Девіс проведе проти Густаво Лемоса (29-1, 19 KO), який відбудеться 8 листопада у Норфолку, США.
Ломаченко у своєму останньому поєдинку технічним нокаутом здолав колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа. Згодом українець відмовився від бою з чемпіоном WBA Джервонтою Девісом (30-0, 28 KO) та не планує виходи на ринг до кінця року.