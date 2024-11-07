Американський боксер спрогнозував майбутнє Ломаченка

Американський боксер легкої ваги Кейшон Девіс (11−0, 7 КО) вважає, що чемпіон IBF та IBO Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) завершить кар'єру після наступного поєдинку.

Про це боксер розповів у коментарі Fight Hub TV.

"Мені здається, що Ломаченко, можливо, проведе ще один бій, а потім завершить кар'єру. Сподіваюся, він вибере мене для бою.

Кого б він не вибрав, я майже впевнений, що після цього він завершить кар'єру. Якщо він вибере мене, це буде чудово. Я проведу бій з ним і отримаю титул IBF.

Але якщо він цього не зробить, я думаю, що він виграє свій бій і піде з боксу, а я проведу бій за вакантний титул IBF", — сказав Девіс