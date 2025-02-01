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Зав'язав з марихуаною: Девіс пообіцяв нокаутувати Берінчика

Олексій Погорелов — 1 лютого 2025, 22:55
Денис Берінчик та Кейшон Девіс
Денис Берінчик та Кейшон Девіс
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Американський боксер Кейшон Девіс (11-0, 7 KO) зухвало запевнив, що він спроможний перемогти Дениса Берінчика (19-0, 9 КО) та відібрати в українця пояс чемпіона світу в легкій вазі за версією WBO.

Про це 25-річний спортсмен розповів в інтерв'ю Boxing News.

"Ніхто з нас не хоче програвати. У нього нуль у графі поразок, у нього більш великий досвід, він срібний медаліст Олімпіади.

Але я нокаутую цього українця. Більше того, зараз я зав'язав з вживанням марихуани у своєму тренувальному таборі, це було досить важко", – сказав Девіс.

Нагадаємо, що поєдинок за звання чемпіона світу в легкій вазі за версією WBO між Денисом Берінчиком та Кейшонов Девісом відбудеться 14 лютого в Нью-Йорку (США).

Нещодавно Девіс зробив кілька компліментів на адресу українського чемпіона. Американець відзначив, що він ще ніколи не зустрічався зі стилем боксу, який має Берінчик.

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