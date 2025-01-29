Він міцний, налаштований на боротьбу: Девіс розхвалив Берінчика

Американський боксер легкої ваги Кейшон Девіс (11-0, 7 KO) тепло відгукнувся про свого наступного суперника українця Дениса Берінчика (19-0, 9 КО). Він вважає, що Денис має свій стиль і завжди налаштований на боротьбу.

Його слова наводить BoxingNews24.

"Я думаю, це принесе мені користь з точки зору просування, адже цей хлопець – олімпієць. Він також є срібним призером Олімпійських ігор 2012 року.

Цей хлопець непереможний, має рекорд 19-0. Він український боксер, міцний і налаштований на боротьбу. Це стиль із професійного боксу, з яким я ще ніколи не стикався.

Це мій перший 12-раундовий бій. Тож, з точки зору просування, це безумовно підніме мою планку. Це також мій перший бій проти непереможного суперника. Тож, коли я здобуду видовищний нокаут, це стане ще однією легендарною ніччю для мене", – сказав Девіс.