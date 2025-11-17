Кривдник Берінчика хоче битись в карді з Теофімо і Шакуром

Ексчемпіон світу за версією WBO Кейшон Девіс заявив, що готовий повернутися на ринг.

Про це боксер розповів у соцмережі "X".

"В ідеальному світі я б повернувся 31 січня в карді Шакура в Нью-Йорку, де зустрівся би з Нахіром Олбрайтом", – написав Девіс.

Девіс вже перемагав Олбрайтона, але провалив допінг-тест на марихуану. У підсумку бій було визнано таким, що не відбувся.

Нагадаємо, нещодавно Девіс провалив зважування напередодні бою проти Едвіна Де Лос Сантоса (16-2, 14 КО), не вклавшись в ліміт ваги, який складає 61,2 кг, а Кейшон на вагах показав 63,1 кг. У підсумку, поєдинок скасували, а пояс в американця відібрали.

Для Кейшона це мав бути дебютний захист титулу WBO. Він здобув пояс у лютому, достроково здолавши українського боксера Дениса Берінчика (19-1, 9 КО).