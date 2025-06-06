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Кривдника Берінчика позбавили титулу WBO напередодні його захисту

Олексій Мурзак — 6 червня 2025, 21:53
Кривдника Берінчика позбавили титулу WBO напередодні його захисту
Getty Images

Американського боксера легкої ваги Кейшона Девіса (13-0, 9 КО) позбавили титулу чемпіона світу за версією WBO.

Про це повідомляє Ring Magazine.

За інформацією видання Девіс провалив зважування напередодні бою проти домініканського боксера Едвіна Де Лос Сантоса (16-2, 14 КО), не вклавшись в ліміт ваги, який складає 61,2 кг, а Кейшон на вагах показав 63,1 кг.

Тепер пояс стоятиме на кону тільки для Де Лос Сантоса, який показав 61,08 кг. Бій пройде у ніч на 8 червня у США.

Для Кейшона це мав бути дебютний захист титулу. Він здобув пояс у лютому, достроково здолавши українського боксера Дениса Берінчика (19-1, 9 КО).

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