Кривдника Берінчика позбавили титулу WBO напередодні його захисту
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Американського боксера легкої ваги Кейшона Девіса (13-0, 9 КО) позбавили титулу чемпіона світу за версією WBO.
Про це повідомляє Ring Magazine.
За інформацією видання Девіс провалив зважування напередодні бою проти домініканського боксера Едвіна Де Лос Сантоса (16-2, 14 КО), не вклавшись в ліміт ваги, який складає 61,2 кг, а Кейшон на вагах показав 63,1 кг.
Тепер пояс стоятиме на кону тільки для Де Лос Сантоса, який показав 61,08 кг. Бій пройде у ніч на 8 червня у США.
Для Кейшона це мав бути дебютний захист титулу. Він здобув пояс у лютому, достроково здолавши українського боксера Дениса Берінчика (19-1, 9 КО).