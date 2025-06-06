Кривдника Берінчика позбавили титулу WBO напередодні його захисту

Американського боксера легкої ваги Кейшона Девіса (13-0, 9 КО) позбавили титулу чемпіона світу за версією WBO.

Про це повідомляє Ring Magazine.

За інформацією видання Девіс провалив зважування напередодні бою проти домініканського боксера Едвіна Де Лос Сантоса (16-2, 14 КО), не вклавшись в ліміт ваги, який складає 61,2 кг, а Кейшон на вагах показав 63,1 кг.

‼️ Keyshawn Davis has come in 4.3lbs overweight at 139.3lbs and so will be stripped of his WBO lightweight world title ahead of his first defence vs Edwin De Los Santos tomorrow night.



Only De Los Santos is eligible to win the WBO world title after making weight at 134.7lbs. pic.twitter.com/hp3IOi0x3a — Ring Magazine (@ringmagazine) June 6, 2025

Тепер пояс стоятиме на кону тільки для Де Лос Сантоса, який показав 61,08 кг. Бій пройде у ніч на 8 червня у США.

Для Кейшона це мав бути дебютний захист титулу. Він здобув пояс у лютому, достроково здолавши українського боксера Дениса Берінчика (19-1, 9 КО).