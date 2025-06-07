Промоутер Де Лос Сантоса пояснив скасування поєдинку з Кейшоном

Самсон Левкович, промоутер домініканського боксера легкої ваги Едвіна Де Лос Сантоса (16-2, 14 КО), пояснив скасування бою проти чемпіона WBO Кейшона Девіса (13-0, 9 КО).

Цитує промоутера The Ring.

Напередодні американець не зміг вкластися у ліміт легкої ваги.

"Я бачив, як Девіс танцює (про те, що він бачив перед тим, як бійці стали на ваги – прим.). За 30 років у боксі я знаю цей спорт і знаю боксерів. Саме тоді я зрозумів: він ніколи не готувався до бою в легкій вазі. Він готувався до бою в першому напівсередньому дивізіоні. А гроші не купують здоров’я. Я відповідаю за здоров’я свого бійця й не дозволив би йому битися.

Можливо, наступного тижня він попросить розірвати контракт. Але я не дозволив би йому, поки він під моїм прапором, ризикувати проти людини, яка не тренувалась для легкої ваги. Я згадав, що сталося з Хейні та його батьком у бою проти Гарсії. Вони взяли гроші – і ми всі бачили результат. Гроші не купують здоров’я", – сказав Левкович.