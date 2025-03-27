Колишній чемпіон світу: Усик – талант, але якби Форман жив у наш час, то переміг би

Колишній чемпіон світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) Карл Фроч (33-2, 24 КО) вважає, що Джордж Форман (76-5, 68 КО), якби жив у сучасну епоху, не мав би конкуренції в надважкій вазі.

Про це Фроч заявив у коментарі для TalkSport.

"Якщо ви поставите Джорджа Формана в ринг із деякими з нинішніх супертяжів… Я не хочу згадувати імена, ви їх знаєте, вони з топ-3, топ-4. Я не думаю, що Усик зміг би, тому що він недостатньо великий. Він фантастичний боєць. Хоч забудьте про Усика, бо він особливий талант, і він, як Холіфілд, прийшов із крузерів і, мабуть, домінував навіть більше, ніж Холіфілд, бо він побив двічі Ф'юрі та двічі Джошуа. Але Джордж Форман, якби він жив у районі нашої ери, то ви могли б забути всіх наших супертяжів, бо він би розбив їх на шматки.

На мою думку, ніхто не зміг би з ним тягатися. Я думаю, Тайсон Ф'юрі дав би йому бій, тому що він явно такого ж розміру. Але я вважаю, Форман би його зрештою зробив", – сказав Фроч.

Кар'єра Формана була багатою на успіхи. У 19 років він виграв золото Олімпійських ігор 1968 у Мехіко. Потім став чемпіоном у професіоналах.

У 1977 році Форман вийшов на пенсію і став священиком. Через 10 років повернувся на ринг.

У 1994 році переміг Майкла Мурера і став найвіковішим чемпіоном світу в хевівейті. На той момент йому було 45 років і 299 днів.

Свій останній бій він провів у листопаді 1997 року, коли за рішенням суддів програв Шеннону Бріггзу.

На рахунку Формана 81 бій, із них 76 закінчилися перемогами. Поступався він лише Мохамеду Алі, Джиммі Янгу, Евандеру Холіфілду, Томмі Моррісону і, як зазначено вище, Бріггзу. Він став абсолютним чемпіоном світу у надважкій ваговій категорії за версіями WBC (1973-1974), WBA (1973-1974, 1994-1995), IBF (1994-1995).