Фроч: Усик для мене є фаворитом реваншу з Ф'юрі

Колишній чемпіон світу британець Карл Фроч (33-2, 24 КО) вважає, що Тайсону Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) буде важко у реванші проти Олександра Усика (22-0, 14 КО).

Про це він заявив на своєму ютуб-каналі.

"Я би радив Джошуа не поспішати й чекати реваншу між Усиком та Ф'юрі. У цьому бою шанси більші в Усика. Я не недооцінюю Тайсона, але судячи з першого бою – у реванші на нього чекають великі проблеми. Якщо Тайсон програє – на нього чекає бій з Джошуа. Це буде великий бій, який збере весь Вемблі", – сказав Фроч.

Другий бій між боксерами відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії. У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався переможцю поєдинку Джошуа — Дюбуа.

Нещодавно Тайсон зізнався, що ще не розпочинав підготовку до реваншу. Його тренувальний табір стартуватиме за 6-7 тижнів до бою.