Ф'юрі: Я ще не розпочинав тренувальний табір

Колишній чемпіон у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі ще не розпочинав підготовку до реваншу з володарем титулів WBC, WBA, WBO та IBO Олександром Усиком.

Цитує боксера talkSPORT.

"Я ще не розпочинав тренувальний табір. Думаю, сьогодні у мене є 13 тижнів до мого бою. Тож я, ймовірно, почну тренуватися приблизно через шість тижнів. Зазвичай я тренуюсь близько 6-7 тижнів до бою, я буду готовий до рок-н-ролу ввечері. Рол 21 грудня, давай!" – сказав Ф’юрі.

Зазначимо, що Усик розпочав свій тренувальний табір на початку вересня.

Другий бій між боксерами відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії. У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався переможцю поєдинку Джошуа — Дюбуа.