Фроч: Не думаю, що Джошуа варто одразу проводити реванш із Дюбуа

Колишній чемпіон світу у другій середній вазі Карл Фроч вважає, що британець Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) не повинен одразу проводити реванш із Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

Його слова передає SecondsOut.

"Я, чесно кажучи, не думаю, що йому варто відразу ж виходити на бій-реванш з Дюбуа. Якби бій пішов інакше, і він вирубився від нокауту одним ударом, тоді був би аргумент для негайного реваншу.

Але Джошуа повинен повернутися в зал, провести легкий спаринг і подивитися, що станеться з Ф'юрі та Усиком в матчі-реванші. Це дасть йому деякий тайм-аут, дозволить зібратися з думками і зрозуміти, наскільки сильно він хоче цього бою.

Якщо Ф'юрі знову програє, буде великий бій – Ентоні Джошуа проти Тайсона Ф'юрі. Він заповнить стадіон "Вемблі". Величезний гонорар перед завершенням кар'єри, і якщо він переможе Ф'юрі, то зможе вийти з бою з високо піднятим підборіддям", – сказав Фроч.