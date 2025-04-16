Для мене Усик – фаворит: британський екс-чемпіон світу – про шанси Дюбуа в реванші

Колишній чемпіон світу в напівлегкій та легкій вазі британець Карл Фремптон (26-1, 15 КО) вважає, що Олександр Усик (23-0, 14 КО) буде фаворитом у реванші з Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

Про це він у коментарі для BoxNation.

"Дюбуа? Я даю йому великі шанси. У мене Усик все одно буде фаворитом, але у Деніела є шанс у бою. Той удар нижче пояса... Особисто я вважаю, що він бив за правилами. Я вважаю, що удар був нормальним, а Усик скористався ситуацією. Бій був у Польщі, близько до України, і він був практично домашнім бійцем. Він просто використав свій досвід: відпочив, перегрупувався і повернувся до бою, і ми бачили, що трапилося – він виграв. Я думаю, якби рефері почав би відлік, то Усик би встав і продовжив боксувати. Він використав свою мудрість, досвід, показавши, що удар був нижче. Деніел зараз боєць краще, ніж він був тоді. Я думаю, це все робота, яку він продовжує виконувати з Доном Чарльзом та Кіраном Фарреллом, якого часто не згадують. У них просто чудова міцна команда", – сказав Фремптон.

Нагадаємо, видання The Ring повідомило, що боксери домовилися про другий бій. Поєдинок заплановано на 12 липня.

Зазначимо, що Усик та Дюбуа провели перший бій в серпні 2023 року. Олександр здобув перемогу нокаутом у 9 раунді.

Дюбуа у лютому знявся зі свого поєдинку проти Джозефа Паркера. Очікувалось, що переможець цього бою стане наступним суперником Усика.

Раніше Усик звернувся до WBO із проханням відтермінувати бій з Паркером через бажання битись із Дюбуа.