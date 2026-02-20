Українська правда
Чухаджян проведе елімінатор за пояс IBF: відомий суперник

Софія Кулай — 20 лютого 2026, 13:05
Український боксер Карен Чухаджян (26-3, 14 КО) дізнався свого наступного суперника.

Про це повідомляє Lucky Punch.

29-річний боєць напівсередньої ваги проведе поєдинок в елімінаторі за пояс IBF.

Міжнародна боксерська федерація санкціонувала бій Чухаджяна та ірландця Педді Донована. Наразі місце та дата протистояння, яке визначить претендента на титул, невідомі.

Чинним чемпіоном світу за версією IBF є Льюїс Крокер, які двічі поспіль здолав наступного опонента українця.

Востаннє Чухаджян виходив на ринг у жовтні 2025-го, коли у другому раунді "закрив" аргентинця Жоеля Мафауда у латвійській Ризі. Карен оформив свою другу поспіль звитягу у професіоналах.

Наприкінці минулого року Карен підійнявся на друге місце рейтингу Світової боксерської організації (WBO).

