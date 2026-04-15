Чухаджян – про наступний бій: Це мій шанс довести, що моє місце – на вершині

Інтернаціональний чемпіон IBF та WBO у напівсередній вазі Карен Чухаджян (25-3, 14 КО) відреагував на оголошення очного бою проти Педді Донована (14-2, 11 КО).

Його слова передає The Ring.

Український боксер вірменського походження заявив, що цей поєдинок є шансом, щоб довести, що його місце є на вершині.

"Цей фінальний відбірковий поєдинок – це мій шанс довести, що моє місце – на вершині. Я бився з найкращими і готовий перевершити Педді Донована за витривалістю та працьовитістю, щоб завоювати право битися за титул чемпіона світу", – сказав Чухаджян.

Нагадаємо, команда українця виграла промоутерські торги на бій-елімінатор IBF з ірландцем.

Поєдинок відбудеться 15 травня 2026 року у німецькому Мангаймі у рамках вечора боксу від німецької компанії Ringside Zone.

Востаннє Чухаджян виходив на ринг у жовтні 2025-го, коли у другому раунді "закрив" аргентинця Жоеля Мафауда у латвійській Ризі. Карен оформив свою другу поспіль звитягу у професіоналах.