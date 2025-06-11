Канело та Кроуфорд провели дуель поглядів

Абсолютний чемпіон у другій середній Сауль Альварес (63-2-2, 39 KO) та володар поясу WBA у першій середній вазі Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) зустрілись у битві поглядів.

Бій відбудеться 13 вересня у Лас-Вегасі. Пряма трансляція буде доступна на Netflix.

Canelo Alvarez and Terence Crawford’s first face-off was intense, you won’t want to miss the super fight itself on Sept 13th in Las Vegas, live on Netflix 👀 pic.twitter.com/PFSbEeUfv3 — Ring Magazine (@ringmagazine) June 10, 2025

Раніше повідомлялося, що Сауль може провести бій з блогером Джейком Полом. Проте Канело підписав довготривалу угоду з головою управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль аш-Шейхом, через що його бій з Полом скасувався.

Щодо Кроуфорда, то 37-річний боксер у серпні дебютував в першій середній вазі. Він у 12-раундовому поєдинку переміг узбекистанського боксера Ісраїла Мадрімова (10-1-1, 7 КО).