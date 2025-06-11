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Канело та Кроуфорд провели дуель поглядів

Олександр Булава — 11 червня 2025, 07:27
Канело та Кроуфорд провели дуель поглядів
Ring Magazine

Абсолютний чемпіон у другій середній Сауль Альварес (63-2-2, 39 KO) та володар поясу WBA у першій середній вазі Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) зустрілись у битві поглядів.

Бій відбудеться 13 вересня у Лас-Вегасі. Пряма трансляція буде доступна на Netflix.

Раніше повідомлялося, що Сауль може провести бій з блогером Джейком Полом. Проте Канело підписав довготривалу угоду з головою управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль аш-Шейхом, через що його бій з Полом скасувався.

Щодо Кроуфорда, то 37-річний боксер у серпні дебютував в першій середній вазі. Він у 12-раундовому поєдинку переміг узбекистанського боксера Ісраїла Мадрімова (10-1-1, 7 КО).

Сауль Канело Альварес Теренс Кроуфорд

Сауль Канело Альварес

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