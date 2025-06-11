Канело – про бій з Кроуфордом: Знову покажу, що я найкращий боєць у світі P4P

Абсолютний чемпіон у другій середній вазі Сауль Альварес (63-2-2, 39 KO) заявив, що у поєдинку з володарем поясу WBA у першій середній вазі Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО) знову докаже, що є найкращим боксером світу незалежно від вагової категорії.

Цитує бійця Ring Magazine.

"Я дуже радий, що знову творю історію, і цього разу в карді Riyadh Season, який транслюватиметься на Netflix. 13 вересня я готовий знову показати, що я найкращий боєць у світі P4P", – сказав Канело.

Раніше повідомлялося, що Сауль може провести бій з блогером Джейком Полом. Проте Канело підписав довготривалу угоду з головою управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль аш-Шейхом, через що його бій з Полом скасувався.

Щодо Кроуфорда, то 37-річний боксер у серпні дебютував в першій середній вазі. Він у 12-раундовому поєдинку переміг узбекистанського боксера Ісраїла Мадрімова (10-1-1, 7 КО).