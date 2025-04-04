Тайсон дав прогноз на бій Канело – Кроуфорд

Легендарний американський боксер надважкої ваги Майк Тайсон (50-7, 44 КО) вважає, що Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) не зможе перемогти Сауля Альвареса (62-2-2, 39 КО) через різницю в габаритах.

Слова "Залізного Майка" цитує Seconds Out.

"Занадто велика вагава категорія. Різниця в габаритах. Мені не подобається цей бій. Ви знаєте, що у нього був близький бій з останнім хлопцем, з яким він бився (Мадрімовим), тому що цей хлопець був великим і незграбним", – сказав Тайсон.

У вересні Канело може провести бій проти Теренса Кроуфорда.

3 травня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) мексиканець вийде в ринг проти Вільяма Скулла (23-0, 9 KO).

Нагадаємо, в останньому поєдинку, який відбувся 14 вересня 2024 року в Лас-Вегасі, Альварес розділив ринг із пуерториканським боксером Едгаром Берлангою. Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Канело одноголосним рішенням суддів.

Кроуфорд у серпні дебютував в першій середній вазі. Він у 12-раундовому поєдинку переміг узбекистанського боксера Ісраїла Мадрімова (10-1-1, 7 КО).