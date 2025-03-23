Камбосос викликав на бій непереможного американця

Колишній чемпіон світу в легкій вазі австралієць Джордж Камбосос (22-3, 10 КО) викликав на бій володаря поясу IBF у першій напівсередній вазі Річардсона Гітчінса (19-0, 7 KO) із США.

Цитує боксера The Ring.

"Скоро побачимося. Дуже скоро я повернуся в Нью-Йорк або Лас-Вегас і заберу твій пояс. Я знаю, що ти ненавидиш цей ліміт у 10 фунтів регідратації після зважування в IBF, тому це буде чудово для мене. Поїхали. Тільки не тікай від мене, борися зі мною, як бився Віллі.

Це був мій перший бій в ліміті першої напівсередньої ваги. Це все досвід після бою з Ломаченком у 135 фунтах. Вперше зробив цю вагу, відновився після неї, і, знаєте, здобув першу перемогу над чемпіоном Австралії.

Я не думаю, що стиль Гітчінса хоч якось схожий на Джейка Віллі. Він більше схожий на Лемоса, який постійно йде вперед. Ми бачили, що він зробив із Гітчінсом, тож ми підготуємо правильний план і заберемо цей пояс", – сказав Камбосос.