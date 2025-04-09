Визначився потенційний суперник Камбососа

Ексчемпіон світу Джордж Камбосос (22-3, 10 КО) може провести бій проти американця Річардсона Гітчінса (19-0, 7 КО), який зараз є чемпіоном світу за версією IBF у суперлегкій вазі (до 63,5 кг).

Про це повідомляє The Ring.

Як інформує джерело, бій пройде 14 червня. Подію прийме "Медісон Сквер Гарден".

Річардсон Гітчінс проведе перший захист пояса IBF. Він завоював його у грудні минулого року, коли переміг роздільним рішенням суддів Ліама Паро.

Камбосос кілька тижнів тому в Австралії здолав земляка Джейка Віллі.

Нагадаємо, Джордж свій передостанній поєдинок провів у травні минулого року проти Василя Ломаченка. Бій достроково завершився у сьомому раунді перемогою українця.