Було таке відчуття, ніби я щойно почав займатися боксом: Калайджич – про перемогу над Гвоздиком

Олексій Мурзак — 2 лютого 2026, 13:33
The Ring

Американський боксер боснійського походження Радівоє Калайджич (30-3, 22 КО) прокоментував свою перемогу над ексчемпіоном Олександром Гвоздиком (21-3, 17 КО) в межах шоу Zuffa Boxing 2, що проходив у Лас-Вегасі, зазначивши, що половину бою він почував себе новачком.

Слова боксера наводить The Ring.

"Перші п'ять-шість раундів було таке відчуття, ніби я щойно почав займатися боксом. Саме так я себе почував. Але завдяки своєму тренеру та партнерам по команді, які постійно казали мені довіряти собі, вірити в себе, бути терплячим і працювати через джеб, нокаут прийшов.

Вони говорили, що якщо я правильно влучу правою і правильно її викину, то завдам йому шкоди – так і сталося", – сказав Калайджич.

Нагадаємо, 38-річний українець двічі відправляв Калайджича в нокдаун, у 1 та 4 раундах, проте у кінцівці зустрічі Радівоє зумів перехопити ініціативу та здобути перемогу нокаутом.

